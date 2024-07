Ju critica postura de Rambo, e Selfie comemora permanência de Fê | O Grande React

Aclr |Do canal R7 no YouTube

A Mansão foi palco de grandes tretas no último dia! Lucas Selfie e Ju Nogueira assistiram as tretas entre Any e Lizi, e entre Kaio e Brenno. A apresentadora de O Grande React deu sua opinião sincera sobre Rambo. 'Acho bem apagado, não acho que tenha capacidade de persuasão', disse ela. Já Selfie se surpreendeu com a permanência de Fernando no jogo: 'Minha ficha demorou para cair'.

#OGrandeReact #AGrandeConquista #EliminaçãoNaMansão

