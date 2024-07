Ju analisa convivência com Geni e João Vivas critica jogo de Brenno | O Grande React

Aclr |Do canal R7 no YouTube

Ju Nogueira recebeu João Vivas em noite de eliminação na Mansão de A Grande Conquista. A dupla analisou a postura de Brenno no jogo. 'Não estava preparado para subir para a Mansão', disse João sobre Brenno. Ju exaltou Any, pois acredita que a empresária consegue colher informações importantes para seu jogo. Geni também foi assunto. João acredita que a mãe de Jaque Grohalski pode ir longe no jogo, enquanto, para Ju, a convivência junto da conquisteira não deve ser fácil. 'Fernando mais feliz do que se ele tivesse ficado', disse Ju ao ver a reação do ator com a permanência de Hadad.

