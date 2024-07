JR Trade: Presidente do Meio & Mensagem debate a produção de conteúdo para uma audiência qualificada

Alto contraste

O Meio & Mensagem é o principal produtor de conteúdo sobre comunicação, marketing e mídia do país. Criado há quase 50 anos, o veículo enfrentou e se adaptou a todas as mudanças tecnológicas do período para se manter no topo. Além de informar e atualizar os profissionais da área, eles promovem também um grande evento todo fim do ano com os destaques profissionais do segmento. No JR Trade de hoje, o presidente do Meio & Mensagem, Marcelo Gomes, fala sobre os principais projetos da plataforma e as expectativas e preparativos para o prêmio Caboré, que será realizado em dezembro.

