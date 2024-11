JR Trade: Diretor de Inovação da Cortex explica como dados transformam intuição em decisões efetivas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h13 ) twitter

No JR TRADE, Cláudio Bruno, diretor de Inovação da Cortex, explica como a agência atende 700 marcas com necessidades semelhantes, mas com especificidades únicas, e como os dados são utilizados para transformar intuição em decisões efetivas em grandes corporações de variados segmentos. A Cortex é uma agência que analisa os dados de diversas mídias, gerando informações estratégicas que ajudam a antecipar crises e identificar tendências para centenas de empresas.

