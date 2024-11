JR ENTREVISTA: 'Tem que ter consciência na Black Friday’, diz secretário nacional do Consumidor Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 21/11/2024 - 09h19 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O convidado do JR Entrevista desta quarta-feira (20) é o secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous. Ao jornalista Yuri Achcar, Damous falou sobre o trabalho da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) durante a Black Friday, a suspensão da publicidade de Bets para crianças e a manutenção da multa de R$ 13 milhões à Enel pelo apagão em São Paulo. Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

‌



Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.