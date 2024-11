JR ENTREVISTA: Custo Brasil é gargalo que impede avanço, diz diretora do MBC Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 16/10/2024 - 23h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h28 ) twitter

A convidada do JR Entrevista desta quarta-feira (16) é a diretora-executiva do MBC (Movimento Brasil Competitivo) e da FPBC (Frente Parlamentar do Brasil Competitivo), Tatiana Ribeiro. Ao jornalista Yuri Achcar, Tatiana falou sobre os desafios para o Brasil se tornar uma nação digital.

Segundo ela, um dos “grandes gargalos estruturais” que impedem o Brasil de avançar com mais velocidade é o custo Brasil. “A gente enxerga a agenda digital como uma grande oportunidade da gente conseguir ganhar mais competitividade e diferenciar enquanto nação junto aos demais países do mundo”, afirma.

Apesar disso, ela destaca que o Brasil é referência mundial quando se trata de digitalização. “O Brasil teve um avanço muito expressivo, hoje nós somos o segundo governo mais digital do mundo”, diz. Como exemplo, ela cita o GOV.BR, portal do governo federal que reúne serviços digitais. “Hoje você consegue acessar quase todos os serviços públicos federais por meio da plataforma”, explica.

Na entrevista, Tatiana ainda falou sobre os desafios da Inteligência Artificial e sobre a integração das novas tecnologias ao mercado de trabalho. “A gente precisa entender que temos que construir modelos que sejam mais flexíveis, que a gente tenha capacidade de trazer segurança para o trabalhador, previdenciária, social, mas, ao mesmo tempo, o trabalhador e a empresa não podem ser onerados.”

