JR Dinheiro: Entenda por que os investimentos em renda fixa estão mais atrativos

A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros alcance 15% ao ano em 2025. Com isso, os investimentos em renda fixa ficam mais atrativos. A poupança é o mais popular do país, mas o rendimento fica abaixo de opções como CDB, LCI e LCA.

