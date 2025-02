JR Business: Diretor-executivo da CitrusBR fala sobre desafios da exportação da laranja no Brasil Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 19h30 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h41 ) twitter

Produzir de forma eficiente, sustentável e preservando a biodiversidade. Fundada em 2009, a CitrusBR reúne as principais empresas produtoras e exportadoras de sucos cítricos e seus derivados. Na safra 2024/2025, o setor teve queda na produção de laranja; por outro lado, registrou um aumento de 40% no faturamento. No JR Business, o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto, explica os fatores que levaram à redução na produção e os desafios para a exportação da laranja e do suco produzido no Brasil.

