JR 15 Min #1112 | Dengue em alta: por que a situação se agrava e como podemos nos proteger?

O governo de São Paulo decretou situação de emergência diante do aumento alarmante de casos de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 212 mil casos prováveis e 123 mortes confirmadas. A decisão foi tomada porque 225 munícipios do estado já registraram mais de 300 casos por cem mil habitantes, o que pode ser considerado uma epidemia. Por que o número de casos e mortes por dengue continuam em alta? Como podemos nos proteger de forma eficaz? E o sistema de saúde está preparando para lidar com essa crise? Luiz Fara Monteiro e a repórter Gabriela Dias conversam com a médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Richmann.

