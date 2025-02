JR 15 Min #1110 | Três anos de guerra: o que ainda impede um acordo entre Ucrânia e Rússia? Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/02/2025 - 22h21 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um tema que continua a dominar as manchetes globais: a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O conflito completa três anos no dia 24 de fevereiro. Desde a invasão russa, o número de mortos, feridos e desabrigados tem sido alarmante. Enquanto a guerra continua, as negociações de paz seguem como uma esperança. Recentemente, países da União Europeia chegaram a um acordo sobre um novo pacote de sanções contra a Rússia, que será formalmente votado na próxima semana. Por outro lado, os Estados Unidos tentam se colocar como mediador do fim do conflito. Quais são as principais dificuldades para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia? Como Donald Trump pode influenciar a guerra? E o que querem os dois lados para encerrar o conflito? Luiz Fara Monteiro e o repórter André Tal conversam com o professor de Relações Internacionais do Ibmec Brasília, Ricardo Caichiolo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.