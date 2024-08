JP AGORA 1º EDIÇÃO | 07/08/2024 Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/08/2024 - 18h12 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h40 ) ‌



Confira os destaques do JP Agora 1° Edição:

- GOVERNO AMPLIA LISTA DE CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL APTAS A CADASTRAREM FAMÍLIAS NO AUXÍLIO RECONSTRUÇÃO

- INCÊNDIO NO PANTANAL JÁ CONSUMIU MAIS DE UM MILHÃO DE HECTARES

- CANDIDATOS JÁ PODEM CONSULTAR CARTÃO DE INSCRIÇÃO COM LOCAL DE PROVA DO ENEM DOS CONCURSOS

