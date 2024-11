Jovens uberlandenses brilham no Taekwondo e conquistam medalhas em competições nacionais Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 13h12 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h30 ) twitter

Jovens atletas de Uberlândia têm se destacado no cenário nacional do Taekwondo, conquistando medalhas importantes e representando Minas Gerais em competições de alto nível, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Em sua maioria com idades entre 11 e 14 anos, esses talentos têm mostrado garra e dedicação, trazendo para casa medalhas de ouro e bronze. Gabriela, de 14 anos, brilhou na Copa do Brasil com a medalha de ouro e no Campeonato Brasileiro com o bronze. Kauan, também com 14 anos, deixou a natação para se dedicar ao Taekwondo e conquistou bronze na Copa do Brasil.

João Vitor, de 11 anos, é outro exemplo de determinação, com uma trajetória no Taekwondo desde os 6 anos. Para o técnico Paulo, que trabalha com 80 praticantes, o sucesso dos jovens reflete o trabalho consciente e disciplinado desenvolvido ao longo dos anos. Este é o terceiro ano consecutivo que esses atletas representam Minas Gerais, e embora ainda estejam no início de suas trajetórias, já colecionam vitórias e aprendizados importantes.

No Taekwondo, além das vitórias, as derrotas também ensinam lições valiosas. Davi, de 14 anos, faixa marrom, não conquistou medalhas nesta competição, mas já demonstra amadurecimento e resiliência. O trabalho de formação e preparação dos atletas vai além das técnicas de combate, ensinando respeito, disciplina e valores fundamentais para a vida.

