Jovens são torturadas e mortas pelo tribunal do crime; execuções foram transmitidas por videochamada Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anna Clara Ramos e Ayla Pereira dos Santos, ambas de 18 anos, foram encontradas mortas em uma área de mata em Tangará da Serra (MT). As duas amigas eram envolvidas com uma facção criminosa. Acredita-se que as jovens tenham violado normas internas, o que levou à ordem de execução dada por um detento, que assistiu os assassinatos por uma videochamada. Durante as investigações, a polícia apreendeu celulares usados para assistir ao crime. Além do mandante, que já estava preso, a polícia já identificou outros quatro suspeitos envolvidos no crime. Três já estão presos.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.