Jovens brasileiros conquistam independência financeira cada vez mais cedo | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 08h21 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pesquisa nacional, realizada com 1.200 pessoas, revelou que o sonho da independência financeira está surgindo cada vez mais cedo, especialmente entre jovens de 18 a 24 anos. Do total de entrevistados, 52% eram mulheres e 35% delas afirmaram já se considerarem financeiramente independentes, o que representa cerca de 360 participantes.

Entre as entrevistadas que alcançaram a independência financeira, 44% indicaram que esse marco foi conquistado entre os 18 e 24 anos, geralmente ao deixarem a casa dos pais. O primeiro emprego foi apontado como o principal fator de independência por 32% dos entrevistados, seguido pela saída da casa dos pais (21%), promoções no trabalho (18%) e o nascimento do primeiro filho (14%).

Os dados mostram que a busca por estabilidade financeira entre os jovens brasileiros está cada vez mais presente, impulsionada pela entrada no mercado de trabalho e pela construção de trajetórias profissionais sólidas ainda na juventude.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=jsWPbFQaTN4

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=MoARC0mrs_E

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Cc5P7AQrUFQ

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.