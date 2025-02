Jovem tenta aplicar golpe em chefes da própria facção criminosa após furtar drogas e dinheiro Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 12/02/2025 - 14h20 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h55 ) twitter

Uma jovem, apontada como uma das lideranças do tráfico de drogas em Belo Horizonte, tentou aplicar um golpe nos chefes da própria facção e acabou levada para o tribunal do crime. A jovem, de 17 anos, teria desaparecido com drogas e dinheiro da facção e, para tentar se livrar, inventou que havia sido abusada sexualmente por um homem conhecido no tráfico. As lideranças da organização criminosa decidiram investigar o caso por conta própria e descobriram que a história era falsa. Como punição, a jovem foi brutalmente assassinada, sendo torturada com diversos golpes de facão.

