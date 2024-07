Jovem supera dificuldades através do esporte e do pensamento positivo Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/07/2024 - 10h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h16 ) ‌



Conheça a história de uma jovem de 26 anos, que há 10 anos, perdeu uma perna depois de se envolver em um grave acidente na localidade de Mineiros, em Campos. Apesar de todo sofrimento, ele não se abalou e mesmo com as limitações, superou as dificuldades e hoje inspira muitas pessoas.

