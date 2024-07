Jovem sobrevive após afogamento em represa em Patos de Minas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/07/2024 - 14h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h41 ) ‌



Um jovem de 19 anos foi salvo de afogamento em uma represa próxima à Ponte do Bigode, em Patos de Minas, na tarde de domingo (21 de julho). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima já havia sido retirada da água por outras pessoas quando as equipes de salvamento chegaram ao local.

O jovem estava consciente e respirando, mas foi encaminhado ao hospital por precaução. Uma ambulância do SAMU interceptou o veículo que o transportava para garantir o atendimento médico adequado. De acordo com os bombeiros, a rápida ação das pessoas que estavam no local e o atendimento ágil dos serviços de emergência foram fundamentais para salvar a vida do jovem.

O Corpo de Bombeiros alerta para os perigos de nadar em locais não sinalizados e sem a presença de salva-vidas. É importante evitar nadar sozinho, sempre informar alguém sobre o local e horário do nado, e tomar cuidado com as correntes marítimas e outros riscos presentes em represas e rios.

