Jovem sobrevive a crime encomendado pelos ex-patrões e tenta retomar a vida

Um esforço de superação depois de um brutal ataque. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, uma jovem que sobreviveu à morte luta há cinco meses para voltar a ter uma vida normal. Ela teve a morte encomendada pelos ex-patrões e sofreu um ataque violento com 25 facadas. A motivação foi uma dívida trabalhista. Agora, aos poucos, Laisa tenta reconstruir a vida.

