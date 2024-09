Jovem se desespera, implora aos bandidos, mas tem celular roubado no RJ Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/09/2024 - 13h43 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma adolescente teve seu telefone roubado em frente à Câmara dos Vereadores de São João de Meriti (RJ). Três meninas estavam caminhando quando dois homens chegaram em uma moto. O garupa desceu e se aproximou das adolescentes. Ele verificou que duas delas não possuíam celulares e foi até a terceira. A jovem resistiu ao roubo e disse aos criminosos que o pai ainda estava pagando as prestações do aparelho. Apesar disso, o criminoso conseguiu pegar o celular e fugiu com seu comparsa.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.