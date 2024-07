Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Jovem se assusta com assalto e é baleado e morto na zona norte de São Paulo

Uma tentativa de assalto terminou em assassinato na zona norte de São Paulo. Matheus Neres, de 26 anos, seguia para o trabalho com seu primo quando foram abordados por quatro suspeitos armados. Ao se assustar com a situação, Matheus foi baleado e morreu no local.

