Jovem sai para entrevista de emprego e é encontrada morta no Rio
17/07/2024 - 10h26 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h50 )



O corpo de Camille Vitória Pereira Rodrigues, de 21 anos, foi encontrado em uma área de mata próxima à BR-116, em Magé (RJ), 11 dias após seu desaparecimento. Camille saiu de casa na zona norte do Rio de Janeiro para uma suposta entrevista de emprego no dia 5 de julho e não deu mais notícias. A polícia investiga o caso, com dois suspeitos principais: João Domingos Valente, que ofereceu o emprego, e um ex-policial militar que indicou o local do corpo. As versões dos suspeitos são contraditórias, e a família de Camille agora luta para descobrir a verdade por trás do crime, enquanto aguarda o laudo do Instituto Médico Legal que determinará a causa da morte.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.