Jovem queria reformar a casa do pai: ele sofreu um acidente e não consegue mais se mover Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 25/07/2024 - 15h45 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h51 ) ‌



Um jovem decidiu reformar a casa do pai após um acidente que deixou o pai incapaz de se mover. A reforma foi realizada para adaptar o imóvel às novas necessidades do pai, garantindo mais conforto e acessibilidade. A história é um exemplo tocante de cuidado e dedicação, destacando o impacto positivo das reformas adaptativas para pessoas com mobilidade reduzida. Acompanhe nossa reportagem para conhecer mais sobre a transformação da casa e o esforço do filho para melhorar a qualidade de vida do pai.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.