Jovem que viralizou ao dançar no America’s Got Talent mostra todo seu talento no palco do Faro

Após uma fase difícil na adolescência, Samuka ganhou fama internacional dançando break. Ainda na infância, ele descobriu um câncer na perna e precisou amputar o membro. Mas o jovem não deixou que sua deficiência física o impedisse de realizar seus sonhos. Hoje, Samuka mora na França e viralizou com sua apresentação no reality America’s Got Talent. No palco do Hora do Faro deste domingo (28), ele arrancou aplausos da plateia e dos convidados ao mostrar todo seu talento. Acompanhe!

