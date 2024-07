Jovem que sobreviveu após ter pedaço de madeira fincado na cabeça tem se recupera em hospital

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube





Um homem de 28 anos teve o crânio perfurado por um pedaço de madeira em Mangaratiba, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vitor Soares do Nascimento estava serrando uma madeira quando uma parte da estrutura se soltou e atravessou o crânio. Ele está internado no hospital Adão Pereira Nunes, onde passou por uma cirurgia para a retirada do objeto. Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências. Vitor está no CTI da unidade e o seu quadro é grave, porém estável.

