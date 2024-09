Jovem que morreu atropelado a caminho do futebol fazia curso de enfermagem e sonhava em ser médico Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 12h22 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h01 ) ‌



No último sábado (31), um atropelamento em alta velocidade resultou na morte de dois adolescentes em São Paulo. Kaique Peres Santana tinha 16 anos e era filho único. Ele estava matriculado em um curso de auxiliar de enfermagem e aspirava ser médico cardiologista. Após o acidente, ele foi socorrido pelo helicóptero Águia devido ao traumatismo craniano grave que sofreu. Apesar da cirurgia realizada no hospital, condição dele se deteriorou e a morte cerebral foi constatada. Eros Abreu, outro adolescente envolvido no acidente aos 15 anos, também não sobreviveu aos ferimentos. Na manhã do incidente, os dois jovens estavam indo para jogar futebol juntos.

