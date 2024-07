Jovem, preso por engano, consegue provar a sua inocência Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 23/07/2024 - 10h19 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h42 ) ‌



Imagem de uma câmara de segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi usada para colocar Luan na prisão.

A imagem de uma câmara de segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi usada para colocar na prisão um rapaz de 26 anos. Com esse mesmo registo, a família conseguiu provar a inocência de Luan. Hoje, ele está em liberdade, mas essa batalha para mostrar às autoridades que o jovem foi confundido, está longe do fim. O funcionário ainda responde por tráfico internacional de drogas e organização criminosa.

A polícia federal estava atenta à área onde Luan trabalhava, no aeroporto. Os agentes investigavam uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que teria a participação de funcionários do aeroporto na organização. Esses funcionários, com acesso aos aviões, teriam ajudado no embarque de toneladas de cocaína.

Em fevereiro deste ano, a polícia lançou uma operação contra o tráfico internacional de drogas. O nome de Luan constava entre os 14 mandados de prisão.

Uma das provas a favor de Luan, é que em 2022, quando ocorreram as investigações, Luan não tinha a carta de condução da categoria D, não podendo conduzir o veículo na área restrita.

Luan continua a provar a sua inocência, mas agora livre e junto da sua família.

