Jovem morre e outro fica em estado grave após serem baleados em aglomerado de Belo Horizonte

Dois jovens, de 23 e 26 anos, foram baleados em um ponto de venda de drogas, no Aglomerado do Boreu, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estariam vendendo entorpecentes quando dois suspeitos os abordaram se passando por clientes e fizeram os disparos. Uma das vítimas, Thalysson dos Santos Barros, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Weverton Patrick de Souza Santos, de 26 anos, foi levado ao hospital em estado grave. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

