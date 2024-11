Jovem morre após capotar carro e cair de viaduto em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/10/2024 - 07h53 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h33 ) twitter

Um homem morreu no início da manhã de hoje após capotar o carro e cair da Avenida Getúlio Vargas, em Uberlândia, próximo ao rio Uberabinha. O acidente ocorreu entre as pontes da avenida, e a vítima, um jovem de aproximadamente 25 anos, foi encontrada já sem vida no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas, e a perícia está investigando as circunstâncias do capotamento.

As marcas deixadas pelo acidente são mínimas, com danos leves no canteiro central e na defensa. Não foram encontradas marcas significativas na ponte, exceto uma árvore quebrada no ponto exato da queda. O carro ficou completamente destruído, e o corpo da vítima estava próximo ao veículo. O acidente chamou atenção por ter ocorrido em um local de difícil acesso, e a perícia da Polícia Civil realizou diversas verificações para entender a dinâmica do ocorrido.

Este é o segundo acidente registrado na mesma área em pouco mais de um ano. Em janeiro de 2023, Tatiane Regina de Oliveira Matos, de 32 anos, também saiu da pista e caiu no rio Uberabinha. Seu corpo foi encontrado sete dias após o acidente, a 15 km do local. As investigações não indicaram qualquer indício de crime.

