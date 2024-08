Jovem morre após briga com equipe médica de hospital Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/08/2024 - 18h15 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h02 ) ‌



Um médico de um hospital municipal do Rio de Janeiro é suspeito de agredir um paciente depois de uma discussão. O paciente morreu. O jovem deu entrada na unidade depois de ter sido ferido com faca no pescoço. A Polícia Militar informou ter sido chamada para ajudar a equipe médica depois que o paciente entrou em luta com o médico. Em nota, o hospital informou que o paciente atacou os profissionais de saúde, que precisaram adotar medidas de proteção até conseguir contê-lo. Ainda de acordo com o hospital, ele morreu por causa dos ferimentos provocados fora da unidade de saúde.

