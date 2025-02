Jovem mantida em situação análoga à escravidão é resgatada de condomínio de luxo em SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 21/02/2025 - 11h50 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h11 ) twitter

Uma jovem boliviana de 19 anos foi resgatada pela Polícia Militar na zona sul de São Paulo. Ela trabalhava como empregada doméstica há seis meses, relatou ter recebido apenas um salário e vivendo em condições precárias, sem acesso adequado a alimentação. Mariela, como foi identificada, afirmou que não tinha acesso a um celular e só saía para levar e buscar a criança dos patrões na escola. A denúncia partiu de outra babá, que informou o sindicato das empregadas domésticas da Grande São Paulo. O síndico do condomínio também denunciou o caso, reforçando a gravidade da situação. Os patrões, um casal boliviano e brasileiro, compareceram à delegacia, mas não falaram com a imprensa. A advogada da jovem destacou o regime abusivo de trabalho e a necessidade de responsabilização trabalhista e criminal dos empregadores. A investigação segue sob a Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho.

