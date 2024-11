Jovem encontra pais mortos no quintal; polícia suspeita de duplo homicídio Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 07h50 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h15 ) twitter

Um jovem encontrou os próprios pais mortos nos fundos de sua casa em Itajaí, neste sábado (23). A tragédia chocou os moradores da região, e a polícia trabalha com a hipótese de duplo homicídio. Equipes de perícia estiveram no local para coletar evidências que possam esclarecer as circunstâncias do caso. O crime ainda está sendo investigado, e os detalhes serão divulgados conforme o andamento das apurações.

