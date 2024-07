Jovem em Araxá é preso após esfaquear irmã 18 vezes | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/07/2024 - 13h46 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h43 ) ‌



Um jovem de 18 anos foi preso em Araxá na tarde de terça-feira (24) após esfaquear a própria irmã 18 vezes no último sábado (21). A vítima, de 21 anos, está internada em estado grave no Centro Cirúrgico da Santa Casa da cidade.

A agressão aconteceu durante a madrugada de sábado. Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima foi acionado pelo próprio filho, que confessou o crime e pediu ajuda. Ao chegar em casa, o pai encontrou a filha ensanguentada no banheiro e a levou para a UPA. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para a Santa Casa.

A jovem apresenta 18 perfurações na cabeça, braços, tórax e abdômen, além de uma perfuração no fígado. Seu estado é grave, mas ela está recebendo atendimento médico.

A vítima não conseguiu explicar o motivo do ataque. O pai do jovem relatou à polícia que o suspeito é usuário de drogas e vinha apresentando comportamento agressivo.

O jovem foi preso em sua casa no bairro Novo São Geraldo após ser localizado pela polícia. A faca utilizada no crime, com cerca de 30 centímetros de lâmina, também foi apreendida.

