Jovem é presa suspeita de desviar quase 180 mil reais do avô para gastar em jogo de azar

No Paraná, uma jovem foi presa suspeita de desviar quase 180 mil reais do avô, e gastar o dinheiro em um jogo de azar, conhecido como jogo do Tigrinho. As investigações revelaram que, em cerca de dois meses, a suspeita fez 59 movimentações bancárias entre a conta dela e a do idoso.

