Jovem é morto com mais de 20 tiros dentro de carro no Barreiro, em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 14/10/2024 - 12h04 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h59 )

Na madrugada desta segunda-feira (14), um jovem de 28 anos foi morto com mais de 20 tiros na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima, identificada como Igor Luiz da Silva, estava em um carro quando foi surpreendida pelos atiradores. Os primeiros disparos atingiram a porta do veículo. Segundo testemunhas, mesmo ferido, Igor tentou correr em busca de abrigo em um bar, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do socorro.

