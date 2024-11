Jovem é morto com 11 tiros após ser atraído para emboscada em Patrocínio | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 07h45 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h45 ) twitter

Um homem de 26 anos foi encontrado morto com 11 tiros dentro do banheiro de sua residência no povoado de Martins, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. O crime ocorreu na noite de ontem, quando dois homens se identificaram como policiais para que a vítima abrisse a porta. De acordo com a perícia, os assassinos usaram uma pistola .380 e um revólver calibre 38, evidenciando a presença de duas armas no local.

Segundo uma testemunha, que conhecia a vítima há cerca de seis meses, os disparos começaram assim que ele foi atender a porta. O homem tentou se esconder em um dos quartos e depois no banheiro, onde foi alvejado pelos agressores.

A Polícia Civil agora investiga o caso, buscando entender se a vítima possuía algum tipo de desavença com pessoas da região. A intenção é identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias que motivaram o homicídio.

