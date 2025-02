Jovem é morto baleado durante perseguição policial após ser pego empinando a moto Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 08/02/2025 - 18h45 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h53 ) twitter

Em Guarujá, no litoral de São Paulo, o jovem Juan empinava a moto com dois amigos. Uma viatura policial passou pelo local e deu início a uma perseguição. Ao fazer uma curva, Juan se desequilibrou, caiu e bateu em um carro. O jovem de 22 anos foi levado às pressas para o hospital e acabou morrendo. Para a surpresa da família, dos amigos e dos médicos, Juan morreu porque foi atingido por um tiro na cabeça. A polícia investiga o caso e apreendeu a arma dos dois policiais que faziam a perseguição. A versão deles é que houve um disparo acidental. Segundo a família de Juan, a cena do crime foi modificada e o capacete que ele usava não foi achado. Eles cobram uma ação rápida da investigação e querem justiça.

