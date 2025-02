Jovem é morto a tiros após carro em que estava realizar ultrapassagem em rodovia de São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/01/2025 - 14h04 (Atualizado em 19/01/2025 - 01h19 ) twitter

Enrico Marchi, de 21 anos, foi morto na rodovia Hélio Steffen, em São Paulo. Ele viajava com amigos rumo a Campinas (SP) quando o carro em que estava foi alvo de tiros após realizar uma ultrapassagem. Segundo testemunhas, os disparos vieram de dentro do veículo que foi ultrapassado. O amigo que dirigia levou Enrico a um hospital, mas ele não sobreviveu. O caso intriga a polícia, já que os dois jovens que estavam com Enrico no carro não relataram nenhuma briga ou discussão com quem estava no outro veículo.

