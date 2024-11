Jovem é flagrado furtando pela segunda vez no mesmo dia em hipermercado de Patos de Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 07h43 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 21 anos foi preso em Patos de Minas após furtar o mesmo hipermercado na Avenida Marabá duas vezes no mesmo dia. No primeiro furto, que aconteceu por volta das 14h, ele levou itens como saco de lixo e chocolate. Apesar de não ter sido abordado imediatamente, a ação foi registrada pelas câmeras de segurança.

Aproximadamente quatro horas depois, o jovem retornou ao estabelecimento e furtou novamente, desta vez levando produtos como três sabonetes, cappuccino, pasta e escova de dente, antisséptico bucal e nuggets de frango, que colocou em uma mochila preta antes de sair sem pagar. A equipe de segurança notou a ação e o conteve na saída.

Durante a abordagem policial, uma pequena quantidade de maconha foi encontrada no bolso do jovem, que admitiu ser usuário da substância. Ele foi conduzido à delegacia, onde os itens furtados foram apresentados para as providências legais.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=AM8R1sJfQA4

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=a8bxYUPFBls

👉 https://www.youtube.com/watch?v=QV88OP2jny0

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #patosdeminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.