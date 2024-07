Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Jovem é expulso pela avó de família bilionária e luta pelo sobrenome do pai

O jovem Estefano tenta, na Justiça, manter o sobrenome do pai e ser reconhecido como herdeiro. Já os avós dele tentam retirar o nome desde que fizeram um teste de DNA no neto. A família construiu um verdadeiro império com a venda de gado e cultivo de grãos. Uma fortuna avaliada em pelo menos R$ 500 milhões. O Domingo Espetacular pegou a estrada até o interior de São Paulo para descobrir detalhes dessa história.

