Jovem é esfaqueada no meio da rua por ciúmes de rival do namorado, em Serrana

Uma mulher de 22 anos foi esfaqueada no meio da rua, na noite desta segunda (1º), em Serrana. Câmeras de segurança flagraram quando Heloísa Moura de Oliveira é atacada por uma outra mulher, apontada como Ana Vitória Rodrigues dos Santos, ex-companheira do namorado da vítima. O motivo do crime teria sido ciúmes; a suspeita ainda não foi encontrada pela Polícia.

