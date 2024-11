Jovem é baleado em Patos de Minas; polícia investiga o caso | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 14h03 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h49 ) twitter

Um jovem de 29 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira, por volta das 20h50, no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. Ele foi baleado e socorrido ao Hospital Regional Antônio Dias por terceiros, antes da chegada da polícia e do SAMU.

Uma vizinha e amiga da vítima relatou que ouviu os disparos e, logo em seguida, o homem apareceu em sua casa pedindo ajuda, sem conseguir explicar o que havia acontecido. Momentos antes do ataque, ele havia buscado lavagem para porcos em uma residência próxima.

A Polícia Militar investiga a autoria e as motivações do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou as circunstâncias exatas que levaram ao ataque.

