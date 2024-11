Jovem é assaltado e leva coronhadas no centro de São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/10/2024 - 11h58 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h25 ) twitter

Câmeras de vigilância registraram um assalto violento na Bela Vista, região central de São Paulo. Quatro assaltantes abordaram um jovem e roubaram sua mochila. Durante a ação, um dos criminosos agrediu a vítima com coronhadas. As imagens são do dia 28 de setembro e foram divulgadas recentemente. A polícia está à procura dos suspeitos e solicita que qualquer informação seja encaminhada para os números 181 ou 190.

