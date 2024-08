Jovem é agredido com facadas por amigo da família | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/08/2024 - 14h54 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h54 ) ‌



Um jovem de 23 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em Uberlândia, sendo esfaqueado duas vezes e socorrido em estado grave. O crime, que chocou a comunidade local, apresenta contornos ainda mais complexos devido ao envolvimento do agressor, que era amigo da família da vítima, especialmente do pai do jovem.

De acordo com informações preliminares, o jovem vítima teria um histórico de problemas com o consumo de álcool, o que, em algumas ocasiões, resultava em agressões ao próprio pai. Essa dinâmica familiar tensa pode ter sido um dos fatores que desencadearam o ataque, embora as investigações ainda estejam em curso para esclarecer os motivos que levaram o amigo da família a cometer um ato tão violento.

A polícia está trabalhando para elucidar todos os detalhes do caso, incluindo a motivação do crime e a identificação de possíveis testemunhas. O agressor ainda não foi localizado, e uma operação está em andamento para encontrá-lo e prendê-lo.

