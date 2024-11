Jovem é absolvido em julgamento por tentativa de homicídio em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h21 ) twitter

Em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em Patos de Minas, um jovem foi absolvido das acusações de tentativa de homicídio qualificado, disparo de arma de fogo e corrupção de menores. Ele era acusado de, em setembro de 2023, ter tentado assassinar dois jovens durante uma festa no bairro Nossa Senhora Aparecida, após uma discussão motivada pela cobrança de R$15,00 para ingresso no evento.

De acordo com a denúncia, o jovem, acompanhado de um adolescente, teria abordado uma das vítimas para questionar a cobrança. A situação teria escalado para disparos de arma de fogo, colocando a segurança dos presentes em risco. No entanto, durante o julgamento, uma das vítimas testemunhou que o responsável pelos disparos seria outro adolescente.

As inconsistências nas declarações e a falta de provas concretas levaram o Ministério Público a pedir a absolvição do jovem. Diante disso, a maioria dos jurados votou pela sua inocência, absolvendo-o também das acusações de corrupção de menores.

