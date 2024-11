Jovem diz que cobrou dívida de estudante de medicina morto por policial em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/11/2024 - 10h55 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h29 ) twitter

O corpo do estudante de medicina Marco Aurélio Acosta foi enterrado em um cemitério na zona oeste de São Paulo, na sexta-feira (22). Imagens mostram os últimos momentos da vítima antes de ser abordada pela polícia. Ele estava em um hotel com uma mulher com quem teve uma briga. Após dar um tapa na viatura da PM, ele foi baleado por um dos policiais e socorrido, mas não resistiu. A mulher relatou que o encontro era para cobrar dívidas relacionadas a programas contratados pelo jovem. Os policiais foram afastados e o caso está sob investigação.

