Jovem desaparecido por uma semana reaparece no Litoral Norte Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h36 ) ‌



Após quase uma semana de buscas intensas, um jovem que estava desaparecido foi finalmente encontrado no Litoral Norte. O caso gerou grande preocupação entre familiares e autoridades, e agora Felipe Bambace traz os detalhes desse desfecho esperado. Acompanhe a reportagem para saber mais sobre as circunstâncias do desaparecimento e a recuperação do jovem.

