Jovem de 24 anos é preso após matar homem a pauladas e pedradas em Uberaba | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Um crime brutal chocou a comunidade do bairro de Lourdes em Uberaba na tarde de ontem. Um jovem de 24 anos foi preso após matar um homem de 63 anos a pauladas e pedradas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar e o SAMU foram acionados após as agressões. A vítima, que estava sangrando muito, já era amparada por pessoas que presenciaram o crime na rua.

Apesar do rápido atendimento da equipe do SAMU, a vítima não resistiu e teve uma parada cardiorrespiratória. As testemunhas do crime descreveram o suspeito e tentaram detê-lo até a chegada da polícia, mas ele resistiu e tentou fugir.

A Polícia Militar localizou o suspeito correndo pela Rua Topázio. Após desobedecer a ordem de parada, o jovem foi contido e algemado com o uso de uma arma de choque.

Publicidade

Em depoimento, o suspeito confessou o crime e alegou ter um desentendimento antigo com a vítima. Ele disse que no dia do crime, os dois discutiram e trocaram ofensas, o que o motivou a atacar o homem.

Após ser medicado no hospital, o jovem foi encaminhado para a delegacia. O caso segue em investigação para determinar as motivações do crime e as circunstâncias em detalhes.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

👉

👉

👉

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberaba #crime #assassinato

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.