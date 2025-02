Jovem de 24 anos desaparece depois de pedir dinheiro emprestado para os pais para comer um lanche Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 15/02/2025 - 14h56 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h02 ) twitter

Um jovem de 24 anos desapareceu no bairro de Guaianases, na zona leste de SP. Mateus pediu dinheiro emprestado para os pais para comprar um lanche, tomou banho e saiu de casa. Ele não levou celular nem documentos e estava apenas com um cartão de crédito. Depois dele sumir, a mãe de Mateus começou a receber notificações suspeitas no celular. Preocupada, ela divulgou a foto do filho nas redes sociais para tentar encontrar alguma pista. No entanto, começou a receber mensagens com tentativas de golpe.

