Jovem de 21 anos morre em acidente grave no Planalto Norte

Foi identificada como Camila Vitória do Nascimento Veiga, de 21 anos, a jovem que morreu em um grave acidente no Planalto Norte. A tragédia chocou a comunidade local e mobilizou equipes de resgate, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos. Além desse caso, outra ocorrência na BR-116 deixou mais uma mulher morta, evidenciando a perigosidade das estradas da região. As circunstâncias de ambos os acidentes estão sendo investigadas, enquanto familiares e amigos lamentam as perdas. Mais detalhes sobre essas ocorrências e as investigações em andamento serão atualizados ao longo do dia.

