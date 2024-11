Jovem de 21 anos morre após bater moto contra poste na Avenida Caramuru, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 01/11/2024 - 09h30 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista de 21 anos morreu após bater contra um poste no final da tarde desta quinta (31), na Avenida Caramuru, em Ribeirão Preto. Thyago Lyra Quitete Silva Junior seguia pela pista sentido Centro-Bairro quando teria perdido o controle da moto. As causas do acidente serão investigadas.

*Reportagem exibida em 31/10/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.